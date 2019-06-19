РИАМО - 19 июн. Росгвардия проводит проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств задержания несовершеннолетнего на несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, которая прошла в столице 12 июня, говорится в официальном ответе ведомства главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

Несанкционированная акция в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, которого обвиняли в попытке сбыть наркотики, прошла в Москве 12 июня. Марш собрал около 1,2 тысячи участников, более 200 человек были задержаны. Как сообщали в Общественной наблюдательной комиссии города Москвы, после акции из ОМВД по району Алексеевский госпитализировали задержанного подростка.

«Предварительно можем сообщить, что данный гражданин (несовершеннолетний – ред.) провоцировал сотрудников правоохранительных органов, показывая непристойные жесты, и нецензурно выражался, а также призывал окружающих снимать на видео, если его будут задерживать. За нарушение общественного порядка он был задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен к служебному транспорту, где его передали сотрудникам ОМОН Главного управления Росгвардии по городу Москве», – говорится в ответе Росгвардии, которое Венедиктов опубликовал в Telegram.

В письме отмечается, что сотрудник Росгвардии обратил внимание на ссадину на лице задержанного и на то, что он держался рукой за живот. В связи с этим росгвардеец поинтересовался у молодого человека, не требуется ли ему медицинская помощь, но от предложенной медпомощи задержанный отказался.

«Также он не сообщил, что является несовершеннолетним, а по внешнему виду установить его возраст не представлялось возможным. На вид подросток, носящий бороду, выглядел как вполне взрослый мужчина крупного телосложения. Кроме того, как установлено в ходе проверочных мероприятий, задержанный представился ненастоящим именем – Валерий Теневой <…>, а также отказался пройти досмотр и предоставить содержимое сумки, что является обязательной процедурой при задержании и при посадке в служебный транспорт», – добавляется в письме.

В Росгвардии пояснили, что в автобусе молодой человек продолжал снимать лица сотрудников спецподразделения, что является нарушением. Задержанного попросили прекратить фотосъемку, но молодой человек снова проигнорировал законные требования сотрудников Росгвардии и продолжал снимать.

«Тогда со стороны одного из сотрудников ОМОН была предпринята попытка забрать фотокамеру. При этом задержанный оказывал сопротивление и продолжал нецензурно выражаться. После доставления в ОМВД «Алексеевское» данный гражданин вместе с другими задержанными был передан для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции», – разъясняется в тексте письма.

В ведомстве подчеркнули, что вопрос применения силы к задержанному, о чем он заявил журналистам, сейчас подробно изучается. При этом в Росгвардии напомнили, что по закону сотрудники ведомства имеют право применять физическую силу, если задержанный оказывает активное физическое сопротивление.

«В данном случае окончательные выводы будут сделаны после подробного изучения всех обстоятельств. Также все собранные материалы будут переданы Росгвардией в контрольно-надзорные органы для продолжения проверочных мероприятий и принятия решения», – заключается в документе.