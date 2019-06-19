РИАМО - 19 июн. Три новые площадки открылись в среду в рамках фестиваля «Москва-Париж-Москва», проходящего на пяти бульварах столицы, на мероприятии горожанам предлагают пройти мастер-классы, посвященные живописи французских импрессионистов и модернистов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В общей сложности по всему городу будет работать 10 площадок. На Тверском и Чистопрудном бульварах работают сразу по три локации, на Страстном бульваре – две, также фестиваль проходит на Сретенском и Покровском бульварах.

«На пяти бульварах: Тверском (возле дома №2), Страстном, Сретенском, Чистопрудном (возле дома №2) и Покровском развернулись «игровые станции». Деревянные помосты со стилизованными «под старину» фонарями разместились по соседству с шале анимации. Они работают в формате исторического пленэра», – отмечается в сообщении.

На этих локациях актеры театра исторических реконструкций общаются с гостями, рассказывают про эпоху модерн, про картины известных художников-импрессионистов, позируют для художников и приглашают гостей позировать вместе с ними.

Кроме того, на трех «игровых станциях» (на Тверском, Чистопрудном и Сретенском бульварах) три театральных коллектива Театра исторических реконструкций разыгрывают мини-спектакли, действия которых происходят на рубеже XIX-XX веков.

Так, на Тверском бульваре покажут комедийную пьесу Антона Чехова «Медведь». По будням показ спектакля начинается в 15:30 и в 17:00, а по выходным сцены из классической пьесы разыгрываются в 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 и 20:30.

В перерывах – небольшие тематические сценки и чтение стихов. При желании гости могут сфотографироваться с героями в атмосфере эпохи.

На Чистопрудном бульваре гостей фестиваля ожидает настоящий показ мод. Дефиле исторической моды в будни начинается в 15:30 и в 17:00. А в выходные проходит раз в два часа, начиная с 12:30 и до 20:30.

«Модели, в максимально достоверных исторических костюмах, прогуливаются по бульвару в перерывах между показами и общаются с гостями фестиваля», – подчеркивается в сообщении.

Сценки по мотивам известного стихотворения Самуила Маршака «Дама сдавала в багаж» можно увидеть на «игровой станции» Сретенского бульвара.

Начало мини-спектакля в будни в 16:50 и в 18:50. В выходные театральные выступления начинаются в 12:30 и проходят каждые два часа – до 20:50.