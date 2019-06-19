РИАМО – 19 июн. Инфраструктурные объекты Подмосковья будут развиваться с учетом всех региональных проектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Накануне состоялось первое заседание рабочей группы по синхронизации мероприятий областного проекта «Жилье» с мероприятиями регпроектов в сфере образования, здравоохранения, энергетики, безопасных и качественных автодорог, а также с приоритетным проектом «Умные города Подмосковья».

«Министерство уделяет особое внимание соответствию количества объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры потребностям населения, исходя из ввода жилья и требований региональных нормативов строительного проектирования. Одновременно с вводом жилых домов должны заработать школа, детский сад, поликлиника и другие объекты инфраструктуры», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В ходе встречи рассматривались вопросы синхронизации мероприятий по обеспечению объектов жилого назначения объектами социальной, транспортной, инженерной инфраструктурой, в городских округах Королев, Мытищи, Химки.

«Эти муниципальные образования стали пилотными проектами для реализации масштабной программы по всей Московской области», – подчеркивается в материале.

Заседания рабочей группы проводятся на постоянной основе.