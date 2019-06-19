РИАМО - 19 июн. В отношении двух подростков, которые во время проверки документов в Подмосковье ударили полицейского ножом в живот, возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«Следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков 2002 и 2001 годов рождения. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья»)», – отмечается в сообщении.

Ранее в городском округе Фрязино на проспекте Мира полицейский спросил паспорта у парней, потому что нашел в одном из них сходство с участником ранее совершенного преступления. Оперуполномоченный из Щелковского отделения полиции столкнулся с вооруженным сопротивлением, после которого его сразу же госпитализировали, сейчас ему оказывают необходимую помощь.

Молодых людей в скором времени удалось задержать.

«Тот, которого заподозрил сотрудник, оказался уроженцем Средней Азии», – добавляется в материале.

В ближайшее время молодых людей доставят в подразделение ведомства. Там во время допроса и следствия у них выяснят все обстоятельства и причины драки с оперуполномоченным, а также определят для подозреваемых меру пресечения.