РИАМО – 19 июн. Два медицинских центра, построенные за счет инвесторов, введены в эксплуатацию в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

На территории региона в 2019 году должны быть достроены и введены в эксплуатацию 5 объектов здравоохранения, возводимые за счет внебюджетных источников финансирования. В первом полугодии уже 2 из них были введены в эксплуатацию.

«Введены в эксплуатацию и ведут прием населения: медицинская клиника в Воскресенске и многофункциональный медицинский консультативно-диагностический центр в Красногорске», – отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В Воскресенске введена в эксплуатацию современная стоматологическая клиника.

«В нашей клинике более 35 квалифицированных специалистов осуществляют комплексный осмотр как взрослых, так и детей, проводят профилактическое, эстетическое и хирургическое лечение», – уточнил директор стоматологической клиники «Зубр» Александр Сорокин.

В Красногорске открыта многофункциональная Ильинская больница.

На ее базе проводится взрослое и детское амбулаторное и стационарное лечение. Более 500 специалистов осуществляют прием пациентов.

«В больнице функционируют более 20 отделений: амбулаторно-поликлиническое, скорой медицинской помощи, лучевой диагностики, хирургической реанимации и интенсивной терапии на 4 многофункциональных операционных, в том числе операционная для робот-ассистированных операций, паллиативной помощи и Межклиническая служба боли, экстренная лаборатория», – перечисляется в сообщении.

Ильинская больница ежегодно способна оказывать медицинскую помощь 70 тысячам пациентов. Стоит отметить, что запуск больницы позволил дополнительно создать более 500 рабочих мест, из них – 380 для медработников.

«Жилищное строительство в Московской области основано на принципах комплексного и устойчивого развития. Все жилые дома должны быть обеспечены объектами социальной инфраструктуры: школами, детскими садами, культурными, спортивными центрами и поликлиниками. Необходимая инфраструктура предусматривается на начальной стадии реализации проекта – утверждении проекта планировки территории, на этом этапе определяется, какие объекты будут построены и в какие сроки», – подчеркнула Федотова.