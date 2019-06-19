РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 июн. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров вручил благодарности епископу Балашихинскому Николаю, Юрию Глебову, Александру Долгову и Андрею Пакулину за вклад в развитие институтов гражданского общества, высокий профессионализм и активную жизненную позицию, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Награды общественным активистам вручили в среду на пленарном заседании общественной палаты городского округа во главе с ее председателем Еленой Жаровой, в котором также приняли участие председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, студенты-волонтеры Гидрометеорологического и Балашихинского техникумов.

«Хочу сказать огромное спасибо членам общественной палаты и ее председателю Елене Жаровой. Вы всегда взаимодействуете с администрацией Балашихи и правительством Московской области, активно подключаясь к обсуждению и решению самых острых вопросов, участвуете в заседаниях рабочих групп, организуете семинары, курсы, мастер-классы, и другие мероприятия», – сказал Юров.

Он добавил, что совсем недавно проделана большая работа по переводу жителей Балашихи на цифровое вещание, в которой неоценимую помощь оказали студенты-волонтеры из Гидрометеотехникума.

«Спасибо, что помогли в этой работе, что находите время и активно участвуете в жизни нашего города. Огромное спасибо общественной палате за работу и взаимодействие с администрацией, за ваш контроль», – отметил Юров.

Председатель общественной палаты Елена Жарова в ходе пленарного заседания вручила студентам-волонтерам Гидрометеорологического и Балашихинского техникумов благодарственные письма.

В ходе мероприятия также обсудили вопрос результатов реализации цикла семинаров «Бизнес-по женски», который успешно стартовал в 2019 году в Балашихе, а также создание рабочей группы по развитию начинающего предпринимательства и другие проекты.

«Опыт работы общественной палаты Балашихи признан сегодня одним из лучших в Московской области. Я по-прежнему считаю, что задача общественной палаты, в первую очередь, – работать с институтами гражданского общества», – подчеркнула Жарова.