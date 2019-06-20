РИАМО - 20 июн. В управлении Роспотребнадзора по Московской области и его территориальных отделах в четверг пройдет акция «День открытых дверей для предпринимателей», сообщается на сайте ведомства.

«Цель акции – помочь предпринимательскому сообществу оперативно получить ответы на вопросы по взаимодействию с ведомством. Специалисты управления проведут консультирование предпринимателей по наиболее актуальным проблемам с разъяснением требований законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей», — говорится в сообщении.

Акция «День открытых дверей для предпринимателей» пройдет в четверг с 12:00 до 16:00 в управлении Роспотребнадзора по Московской области по адресу: Мытищи, улица Семашко, дом 2, и его территориальных отделах.

Для участия в индивидуальном консультировании предпринимателей предварительная запись не требуется.