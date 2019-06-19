РИАМО - 19 июн. При строительстве левого перегонного тоннеля от станции «Проспект Вернадского» до «Улицы Новаторов» Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве проведут тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Полина» под двумя проспектами и Сокольнической линией метро, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«ТПМК «Полина» проложит 1,2 километра тоннеля под действующей станцией «Проспект Вернадского» Сокольнической линии метро, проспектом Вернадского и Ленинским проспектом», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что «Полина» – один из пяти тоннелепроходческих комплексов китайского производства, задействованных на строительстве юго-западного участка БКЛ компанией-подрядчиком China Railway Construction (CRCC). Привлечение проектировщиков и инженеров CRCC позволит сократить сроки работ по строительству объектов Большого кольца метро.

По словам главы Стройкомплекса, на этом участке БКЛ китайские строители также возводят станцию «Аминьевское шоссе», перегонные тоннели и тупики за ней, станции «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского», перегоны от станции «Проспект Вернадского» в сторону «Улицы Новаторов».

«В настоящее время щиты «Евгения» и «Дарья» завершают строительство тоннелей от «Аминьевского шоссе» до «Мичуринского проспекта». В конце июня при помощи ТМПК «Мария» планируется приступить к проходке правого перегонного тоннеля от станции «Аминьевское шоссе» до площадки №6, расположенной перед станцией «Давыдково». Соседний левый тоннель на этом участке уже построен», – пояснил генеральный директор акционерного общества «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

Всего на строительстве БКЛ задействовано 15 ТПМК.

На текущий момент в зоне строительства станционных комплексов в полном объеме выполнена перекладка инженерных коммуникаций. Завершаются работы по разработке и креплению котлованов. Начаты работы по сооружению основных конструкций будущих станций.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте строительства левого перегонного тоннеля от станции «Проспект Вернадского» до «Улицы Новаторов» БКЛ.

«На БКЛ сегодня стартовал пятнадцатый щит – «Полина». Она пройдет 1,2 тысячи метров от «Проспекта Вернадского» до «Улицы Новаторов». Строительство и проектирование идет на всех участках Большой кольцевой линии Мосметро», – написал градоначальник в своем аккаунте в Twitter.