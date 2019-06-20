РИАМО – 20 июн. Турнир по конкуру и выездке «Токийский тур» начнет работу в Подмосковье в четверг, на мероприятии выступят 12 национальных команд, по итогам соревнований победители в каждой дисциплине получат лицензии на участие в Олимпиаде-2020.

Соревнования продлятся по 30 июня. Федерации конного спорта России удалось добиться проведения в нашей стране «Токийского тура» для получения лицензий на Олимпийские игры. Участие примут 12 команд, принадлежащих к олимпийской группе С.

У российских спортсменов высокие шансы на победу в выездке.

Турнир по конкуру и выездке «Токийский тур» пройдет на территории спортивного комплекса Maxima Park в Дмитровском городском округе. Отбор на Олимпиаду в таком формате состоится впервые. Ранее команды от нашей региональной группы отбирали на Игры по итогам чемпионата Европы и Всемирных конных игр. Россия впервые в новейшей истории примет столь представительные по составу участников соревнования по двум дисциплинам конного спорта.