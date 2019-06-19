РИАМО – 19 июн. В Московской области уже более 200 предпенсионеров приступили к профессиональному обучению, они осваивают такие востребованные направления, как педагогика, бухгалтерия, инженерное дело, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» областные центры занятости населения заключили с образовательными организациями договоры на обучение около 330 граждан предпенсионного возраста.

«На сегодняшний день 105 предпенсионеров проходят обучение по программам профессиональной переподготовки, 47 по программам повышения квалификации и 49 по программам профессионального обучения. Самыми востребованными направлениями в обучении являются инженерное дело, бухгалтерия, педагогика, кадровое делопроизводство и информационные технологии», – отмечается в сообщении.

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская подчеркнула, что еженедельно ведется мониторинг, содержащий сведения о лицах предпенсионного возраста, желающих принять участие в мероприятиях по обучению и дополнительному образованию.

«На сегодняшний день в регионе к профессиональному обучению готовы приступить более 1,7 тысячи человек, а в общей сложности до 2024 мы планируем обучить порядка 11,5 тысячи жителей предпенсионного возраста», – разъяснила она.

Обучение могут пройти граждане РФ предпенсионного возраста (граждане в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) ищущие работу и самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения, либо состоящие в трудовых отношениях с работодателем.

Для незанятых граждан, ищущих работу, в период обучения предусмотрена выплата стипендии.

«Адреса и телефоны центров занятости населения размещены на сайте министерства социального развития Московской области в подразделе «Подведомственные организации и учреждения», – заключается в сообщении.