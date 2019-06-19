РИАМО - 19 июн. Первые шесть сотрудников будущего завода по производству японских грузовиков Hino в городском округе Химки прошли обучение в Японии, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Заместитель министра инвестиций и инноваций региона Антон Логинов провел рабочую встречу с президентом ООО «Хино Моторс» (Россия) Сэгавой Микио. Стороны обсудили ключевые момент реализации проекта и проинспектировали стройплощадку. Как отметил после осмотра Сэгава Микио, на этапе земельных работ произошла небольшая задержка в графике, но сейчас темпы работ на площадке он оценивает как удовлетворительные.

«После завершения земельных работ следующим этапом будет строительство самого завода, в конце года мы планируем поставку и установку оборудования. Также для нас сейчас большой вызов – это найм и обучение персонала. В рамках этого мы уже отправили часть наших сотрудников в Японию, где они прошли месячный тренинг по сборке автомобилей», – заявил Сэгава Микио.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, реализация проекта находится на особом контроле правительства региона и администрации муниципалитета, регулярно проводятся встречи и выездные совещания.

«Поскольку для этой японской компании российский климат в новинку, мы стараемся сгладить все вопросы, которые у компании возникают, максимально помочь в решении всех вопросов, получении необходимой документации, строительных и согласовательных процедур», – перечислил Хромов.

Он добавил, что на территории нового завода планируется собирать 4 модификации грузовиков Hino 300 и Hino 500. Объем инвестиций составляет более 1 миллиарда рублей, будет создано свыше 60 рабочих мест. Соглашение о реализации инвестпроекта между правительством области и «Хино Моторс» было подписано в октябре 2017 года по итогу роуд-шоу в Японии.

Также в апреле 2019 года было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере образования с ООО «Хино Моторс», в рамках которого будет организована подготовка кадров для предприятия на базе Химкинского техникума. Сейчас руководство учреждения ремонтирует мастерские и классы, занимается закупкой оборудования, на которое Подмосковное правительство выделило около 6 миллионов рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с генеральным менеджером Второго автомобильного дивизиона Mitsui & Co.Ltd. Ямадой Дзиро и президентом «Хино Моторс» Россия Сэгавой Микио 24 апреля дал старт началу основного этапа работ по возведению производственного комплекса. Планируется, что первые автомобили сойдут с конвейера в мае 2020-го года.