РИАМО – 20 июн. Новые приемные Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) с четверга откроются на двух спецстоянках: на них можно будет в любое время суток оперативно получить разрешение на выдачу эвакуированных машин, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Приемные МАДИ откроются в четверг на специализированных стоянках государственного казенного учреждения «Администратор московского парковочного пространства» (ГКУ «АМПП») по адресам: проезд Дубовая роща, владение 7А, и улица Одоевского, владение 3.

«Автовладельцы, чьи неправильно припаркованные автомобили были перемещены на эти стоянки, смогут получить разрешения на их выдачу прямо там. Приемные будут работать ежедневно в круглосуточном режиме. Они оборудованы системой электронной очереди и удобной зоной ожидания, время пребывания в которой займет не более 15 минут», – отмечается в сообщении.

В круглосуточном режиме разрешения выдаются также на спецстоянке в проезде Энтузиастов, владение 3. Выдача разрешений на специализированной стоянке по адресу: улица Южнопортовая, владение 37А, прекратится с четверга.