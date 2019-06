РИАМО – 20 июн. Более 40 выставочных сада, созданных финалистами городского конкурса и фестиваля ландшафтного дизайна «Цветочный джем», откроют в столице в четверг, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Основные мероприятия международного фестиваля «Цветочный джем» – 2019 пройдут в столице с 23 августа по 8 сентября. Но старт фестивалю будет дан уже в четверг.

«20 июня на площадках по всей Москве откроются 42 выставочных сада. Проекты, созданные ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира – России, Италии, Франции, Словакии, Китая, Уругвая, Финляндии, Латвии, Эстонии, Грузии и Казахстана – будут украшать общественные пространства города минимум до середины сентября», – отмечается в сообщении.

В прошлые годы срок жизни конкурсных садов «Цветочного джема» насчитывал всего несколько недель: они появлялись в августе, к началу одноименного фестиваля. Однако в этом году сады будут радовать москвичей и туристов в течение всего лета. Увеличение срока жизни садов легло в основу темы конкурса этого года: «Летние сады Москвы».

Сады участников конкурса спроектированы так, чтобы в течение всего лета менять цвет, форму и объем за счет растений, зацветающих и распускающихся в разное время. Поэтому один и тот же сад в июле будет выглядеть совершенно иначе, чем в августе или сентябре.

Так, на улице Рождественка, 7 расположился сад «Гармония диагоналей», который придумала Хейди Ханнус из Финляндии. Это метафора карты, где линии «улиц» ведут в определенном направлении. Проект показывает значение диагоналей для восприятия цветов и форм в искусстве. Иммерсивный сад You are the Landscape авторства Алессандро Тривелли из Италии – это не только пространство, но и диалог, попытка выстроить взаимодействие людей, природы, истории, культуры и самого города.

А на улице Новый Арбат «выросли» сразу пять конкурсных садов. Сад «Жизнь», который придумала россиянка Елизавета Козырева, – метафора жизненного пути со всеми его взлетами и падениями. Ступени у входа символизируют юность – время, когда мы стремимся вверх, жаждем достичь высшей точки. Поднявшись, мы следуем своим путем: меняется окружающий пейзаж, меняемся мы сами. А затем – сходим со сцены, уступая место следующим поколениям.

«В основе планировки сада «Оригами», который придумали дизайнеры коллектива «Елки» – геометрические плоскости и треугольники, схожие с фигурками, изготовленными в технике оригами. В композиции этого сада предусмотрена игра естественного света и теней. А вечером он раскрывается для посетителей совсем по-другому за счет подсветки, создавая эффект театральной декорации», – добавляется в сообщении.

Сад «Городская пастораль» авторства Дмитрия Бочкова и Дениас Баташева – это соприкосновение сада с искусственной средой, оно подчеркивается металлическими перголами – линейные объемы города будто окружают со всех сторон. Но обвивающие перголы лианы делают контакт рукотворного и нерукотворного мягким.