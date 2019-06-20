РИАМО – 20 июн. С четверга ограничат движение транспорта по участку Рязанского проспекта на юго-востоке Москвы в связи со строительством Некрасовской линии метро, говорится в сообщении пресс-службы транспортного комплекса столицы.

Альтернативные пути проезда придется выбрать автомобилистам, которые пользуются участком Рязанского проспекта от дома №30/15 до дома №1 по 3-й Институтской улице.

«Период: с 20 июня по 28 августа круглосуточно. Особенности: 2 полосы», – говорится в сообщении.