РИАМО - 19 июн. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям уничтожило партию сенполии из Нидерландов после того, как выявило в растениях карантинный для России западный цветочный трипс в ходе досмотра на фитосанитарном контрольном посту в Можайском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Зараженные растения поступили на склад временного хранения «Западные ворота».

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР). Зараженные горшечные растения уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен на более чем 250 видах растений. Основным признаком присутствия трипсов на растениях являются некрозы в виде светлых пятен или полос (штриховатости) с четкими краями и экскрементами трипсов в виде скоплений темных, очень мелких пятен (точек).

Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.