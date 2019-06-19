РИАМО - 19 июн. Руководитель подмосковной Госжилинспекции Ольга Федина на заседании профильного комитета Мособлдумы приняла участие в обсуждении законодательных инициатив по ужесточению лицензионных требований, предъявляемых к управляющим компаниям, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В среду на расширенном заседании комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Мосолдумы рассматривались вопросы внесения изменений в федеральные нормативно-правовые акты в части ужесточения лицензионных требований к организациям с целью повышения качества управления жилищным фондом и предоставления жилищно-коммунальных услуг.

«Федина выдвинула ряд предложений Госжилинспекции Московской области о внесении изменений и дополнений в статью 193 Жилищного кодекса РФ «Лицензионные требования». В частности, закрепить требования к лицензиату о совпадении юридического адреса с фактическим местонахождением. При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории иностранных государств, к управлению МКД не допускаются», – говорится в сообщении.

Еще одно предложение подмосковной Госжилинспекции – сделать обязательным лицензионным требованием отсутствие у лицензиата признанной по акту сверки или подтвержденной решением суда кредиторской задолженности и задолженности по налогам и сборам.

Также предложено отнести к лицензионным требованиям отсутствие сведений об участии должностного лица лицензиата или соискателя лицензии в качестве учредителей УК, у которой ранее была аннулирована лицензия. Еще одно предлагаемое требование – отсутствие у лицензиата аффилированности с управляющими компаниями, ликвидированными в результате банкротства.

По мнению Фединой, установление данных условий будет способствовать повышению гарантий своевременного и бесперебойного обеспечения жителей коммунальными ресурсами и повышению качества услуг по техническому обслуживанию и управлению многоквартирными домами.