РИАМО – 20 июн. В Московском регионе в четверг начнется празднование выпускных вечеров, в Подмосковье в 2019 году выпустят более 33 тысяч учащихся, к мероприятиям в столице присоединятся свыше 27 тысяч человек.

Со школой в Московской области попрощаются свыше 33 тысяч одиннадцатиклассников. Традиционно праздничные мероприятия начнутся в стенах школы, а продолжатся в ресторанах или других общественных местах.

Отпраздновать окончание школы в парке Горького соберутся свыше 27 тысяч человек из 336 московских школ. Праздник начнется в 20:00 в четверг и завершится в 06:00 21 июня. Городской праздник выпускников пройдет уже в седьмой раз. В полночь состоится праздничный салют.

На сцене для ребят выступят Егор Крид, Feduk, Ольга Бузова и другие популярные исполнители.

К обеспечению порядка и безопасности в парке Горького привлекут около 1 тысячи росгвардейцев и сотрудников ЧОП.

На территории будут работать пять точек питания и 38 нестационарных объектов, алкоголя в продаже не будет. Кроме того, во время выпускного будут дежурить пять бригад скорой помощи.