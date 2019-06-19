РИАМО – 19 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о проведении в Подмосковье смотра-конкурса загородных детских лагерей и отмене аналогичного постановления 2007 года, документ имеется в распоряжении РИАМО.

«Правительство Московской области постановляет ежегодно проводить смотр-конкурс загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Московской области», – говорится в документе.

Смотр-конкурс проводится для того, чтобы простимулировать коллективы лагерей применять современные методы работы и повышать качество оказываемых услуг. Задачей конкурса также является распространение передового опыта лучших организаций детского отдыха.

Согласно утвержденному положению, в смотре-конкурсе участвуют загородные оздоровительные лагеря (в том числе санаторного типа), расположенные на территории Московской области, вне зависимости от форм собственности или ведомственной подчиненности, организующие отдых и оздоровление детей в возрасте от 6 до 15 лет в летний период.

Определять победителей смотра-конкурса будет оргкомитет, в который войдут представители областных Минсоцразвития, Минобразования, Минспорта, а также профсоюзных, общественных и иных организаций, деятельность которых связана с вопросами отдыха и оздоровления детей.

Смотр-конкурс проводится по двум группам организаций в соответствии с численностью детей, оздоравливаемых в смену: свыше 300 детей и от 100 до 300 детей. Всего предусмотрено два этапа конкурса: отборочный и финальный. Отборочный проводится до 10 сентября, на этом этапе определяются призеры на уровне муниципалитетов.

В финальном этапе от каждого муниципального образования могут принять участие не более шести организаций. В финале смотра-конкурса выбираются по три призера в каждой категории.

Участников конкурса оценивают по таким параметрам, как средняя заполняемость лагеря в летний период; своевременная подготовка к оздоровительному сезону; создание необходимых условий для обеспечения безопасности; наличие условий для комфортного проживания; укомплектованность штата.

Кроме того, оцениваются контроль за соблюдением в лагере санитарно-гигиенических требований; разработка и реализация оздоровительных, развивающих, образовательных программ; проведение массовых мероприятий; посещение подмосковных достопримечательностей; обеспеченность оборудованием, снаряжением, литературой, играми; эстетическое оформление территории и другие параметры.

Итоги смотра-конкурса детских лагерей будут подводить не позднее 10 ноября. Победители и призеры получат ценные подарки.