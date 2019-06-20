РИАМО – 20 июн. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным начнется в четверг в 12:00 по московскому времени, трансляция будет вестись в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки, в ежегодной специальной программе «Прямая линия с Владимиром Путиным». Мероприятие станет 17-м по счету.

Желающие могут задать вопросы, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.

Обращения к «Прямой линии» принимаются от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик.

Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва – Путину» и «ОК Live».

Также дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8(800)200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный.

Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам: 8(499)550-40-40, 8(495)539-40-40.

Вопросы в виде СМС и ММС-сообщений принимаются на номер 04040 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей прямой линии, способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» – ежегодная специальная программа. В прошлом году она продлилась почти 4,5 часа.