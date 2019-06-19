РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 июн. Вопросы вывоза ТКО и организации взаимодействия между органами местного самоуправления, регоператором и Госжилинспекцией Московский области обсудили в Подольске на рабочем совещании в рамках муниципального форума «Управдом», сообщается на сайте надзорного ведомства.

На совещании присутствовали заведующий территориальным отделом №9 Госжилинспекции Московской области Марк Филоненко, замглавы администрации горокруга по ЖКХ Владислав Лукьяненко, руководитель управления ЕИРЦ «Подольск» Александр Гусаков, представители регионального оператора ООО «МСК-НТ», Подольского ТОПАО «Мосэнергосбыт», управляющих организаций, председатели ТСЖ и ЖСК.

«В ходе совещания были проработаны самые актуальные вопросы, связанные с тематикой ТКО. В том числе, рассмотрены вопросы организации взаимодействия между органами местного самоуправления, Госжилинспекцией Московской области, региональным оператором и управляющими организациями для обеспечения своевременности вывоза ТКО и соблюдения утвержденных графиков работы регионального оператора, качества его работы на территории Подольска», – говорится в сообщении.

Заведующий теротделом №9 Госжилинспекции Московской области Марк Филоненко проинформировал присутствующих о том, что коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами вводится взамен услуги по сбору, транспортировке и утилизации твердых бытовых отходов, которая сейчас включена в состав коммунальной услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах.

«С момента введения платы за услугу по обращению с ТКО, из ставок за содержание общего имущества должны быть исключены расходы за сбор, транспортировку и утилизацию отходов», – уточняется в материале.