РИАМО - 19 июн. Детский сад общей площадью 4,8 тысячи квадратных метров, рассчитанный на 350 воспитанников, планируют достроить в подмосковных Котельниках до конца 2020 года, здание войдет в состав жилого комплекса «Белая Дача парк», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

В детском саду предусмотрено 14 групп с игровыми и спальными комнатами, а также служебно-административный блок, кабинеты для кружковых занятий, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, пищеблок.

«В настоящее время на объекте возводится несущий каркас здания и выполняется устройство ограждающих конструкций. Завершить строительство образовательного учреждения планируется в четвертом квартале 2020 года», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком детского сада является акционерное общество «Новый горизонт». Сотрудниками надзорного органа отмечено, что строительные работы на объекте ведутся в соответствии с графиком.

Всего на территории городского округа Котельники в настоящее время строится четыре дошкольных учреждения.