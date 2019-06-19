РИАМО - 19 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение в течение месяца прекратить деятельность предприятия по переработке медицинских отходов в Дубне и провести утилизацию, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В среду Воробьев провел в Центре управления регионом встречу с активными гражданами, которые оставляют наибольшее количество предложений на портале «Добродел».

«Мы решили еще активизировать нашу работу с жителями – и в части обращений на «Добродел», и по всем жалобам в целом. Важно объяснить жителям, как работает наша система, как решаются вопросы. Наша задача – придать решению проблем другую скорость. Для этого мы все оцифровываем. Житель, который вызвал скорую помощь в Подмосковье, может теперь ее отслеживать и получать СМС. Если мы говорим о системе образования, то это электронный портал, электронный журнал. Благодаря работе бокса здравоохранения в ЦУРе уменьшаем количество жалоб в день», – заявил Воробьев.

Инициативная группа жителей Дубны собрала более 5 тысяч подписей и обратилась к губернатору, чтобы остановить деятельность предприятия по переработке медицинских отходов в городской черте.

«Нам нужна была поддержка губернатора. Он пообещал помочь в решении этого вопроса. Решение в ЦУРе принимается очень быстро. Здесь собраны все ведомства, которые нужны. Это исключает огромную волокиту документов, отписок», – сказала жительница Дубны Анна Ореховская.

В ходе встречи жители также обращались с вопросами о ремонте дорожно-транспортной инфраструктуры в Мытищах, Жуковском, Ступине, организации автобусных маршрутов в Зарайске и Химках, укладке резинового покрытия на детской площадке в Люберцах, открытии школы в Ступине. По поручению Воробьева каждый вопрос должен быть решен в максимально короткие сроки.

ЦУР был открыт в Подмосковье в соответствии с указом президента России. Здесь работают 122 сотрудника, которые представляют 30 министерств и ведомств. Вся поступающая информация распределена на 11 профильных блоков. Только на прошлой неделе в ЦУР поступило около 33 тысяч обращений.