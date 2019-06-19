РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 июн. В подмосковной Балашихе дополнительные средства из городского бюджета направят на благоустройство, в том числе ремонт и содержание детских игровых площадок, ремонт дорог, а также на организацию культурных и спортивных мероприятий, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Такие решение приняли в рамках внесения изменений в бюджет городского округа в среду на заседании совета депутатов Балашихи.

«На сегодняшнем заседании совета депутатов Балашихи мы рассмотрели около 10 вопросов. Прежде всего, изменения в основополагающий документ для жизни граждан Балашихи – бюджет городского округа. С учетом корректировки доходная часть бюджета составит чуть более 15 миллиардов 298 миллионов рублей, а расходная часть – 16 миллиардов 815 миллионов рублей Остатки по собственным средствам, которые перешли с 2018 года, составили около 75 миллионов рублей», – сказал председатель совета депутатов Геннадий Попов.

Он добавил, что дополнительные средства будут направлены в первую очередь на благоустройство, в том числе ремонт и содержание детских игровых площадок, ремонт дорог, а также на организацию культурных и спортивных мероприятий.

Также в ходе заседания приняли изменения в устав городского округа Балашиха для приведения его в соответствие действующему федеральному законодательству. Ранее все эти изменения обсуждались с жителями на публичных слушаниях.

Кроме того, на заседании несколько вопросов представил комитет по управлению имуществом администрации Балашихи о приеме-передаче в безвозмездное срочное пользование помещений для организации работы мировых судей, а также поликлиники в микрорайоне Ольгино.

В рамках заседания депутаты заслушали подробный отчет о работе Балашихинской контрольно-счетной палаты.