РИАМО - 19 июн. Мособлархитектура успешно сопроводила порядка 1,5 тысячи заявителей, обратившихся за регистрацией проектной документации в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Московской области (ИСОГД), говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Достаточно часто заявители, в роли которых, как правило, выступают проектные организации или службы технического заказчика, а также сами застройщики, сталкиваются с отказами в регистрации проектной документации в ИСОГД Московской области ввиду некомплектности предоставляемых документов, технических ошибок или в связи с неправильным заполнением формы заявления.

«В целях экономии времени заявителей на этапе получения разрешительной документации Мособлархитектурой ведется методическое сопровождение заявителей, получивших отказ в регистрации проектной документации в ИСОГД. За прошедший период работы нам удалось достичь серьезных результатов и оказать помощь в регистрации документов почти для 1,5 тысяч заявителей», — сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Регистрация проектной документации при обращении за разрешением на строительство или реконструкцией объекта капитального строительства осуществляется заявителем на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

Рассмотрение документации на предмет ее комплектности в соответствии с действующим законодательством осуществляется специалистами ГБУ Московской области «Мособлгеотрест» (оператор ИСОГД Московской области) в течение 1 рабочего дня. В случае невозможности регистрации проектной документации в ИСОГД Московской области сотрудники Мособлархитектуры связываются с заявителем для оказания консультационно-методической поддержки по устранению причин отказа.

«Отрасль строительства, архитектуры и проектирования – важнейшее стратегическое направление социально-экономического развития любого региона. На сегодня в приоритете правительства Московской области - создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности при реализации проектов нежилого назначения, создающих в регионе новые рабочие места. Наша задача — снять основные барьеры, связанные с получением всех необходимых согласований и разрешений на строительство», — добавил Гордиенко.

Он отметил, что в Московской области ведется большая работа по оптимизации сроков строительства, в том числе за счет повышения качества проектирования.