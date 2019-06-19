РИАМО - 19 июн. В рамках мероприятий по окосу травы в Подмосковье удалили 1268 аварийных и сухостойных деревьев, 3200 – кронировали, а также окосили территории на 1600 общественных местах, все мероприятия провели с начала лета по предписанию Госадмтехнадзора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В рамках осуществления государственного административно-технического надзора сотрудники Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области следят за состоянием газонов и участков с зелеными насаждениями на территории муниципальных образований.

«С начала активного роста травы, в результате проведенных мероприятий по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора окошено 48 скверов, 290 территорий вдоль дорог, 87 общественных пространств, а также 1 178 территорий около детских площадок», – сказал главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

В теплое время года высокий травостой в общественных местах, а в особенности около детских площадок является благоприятной средой для распространения паразитов. В соответствии с областным законодательством в вышину трава не должна превышать 20 сантиметров. Несоблюдение установленных правил является административным правонарушением.

Важной составляющей благоустройства является своевременная обрезка деревьев и кустарников, а также удаление аварийных и сухостойных деревьев на общественных пространствах и внутридворовых территориях, а особенно в местах расположения объектов детской игровой инфраструктуры.