РИАМО - 19 июн. Десять садов, созданных по проектам финалистов открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем», откроются 20 июня в Москве и посоревнуются за приз в номинации «Студенческий конкурс проектов», говорится в сообщении пресс-службы организационного комитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Номинацию «Студенческий конкурс проектов» учредили 2018 году для того чтобы привлечь творческую молодежь к поиску новых ландшафтных решений для города. Будущие архитекторы и дизайнеры из российских вузов создали сады площадью от 50 до 100 квадратных метров. «Студенческие» сады «вырастут» на модных московских креативных пространствах.

«Эти проекты представляют собой не только места для отдыха и не ограничиваются эстетической и экологической функцией. Все они также несут дополнительную образовательную функциональную нагрузку», – говорится в сообщении.

Так, работы студентов можно будет увидеть в бизнес-квартале «Арма», центре дизайна Artplay, арт-кластере «Трехгорная мануфактура», фудмолле «Депо», на территории бизнес-центра «Белая площадь» а также на площадке фестивалей «Московские сезоны» на улице Новый Арбат.

Полина Соломатина из Рязани – студентка 3 курса Сельскохозяйственного института Тимирязевской академии – создала замечательный сад в сердце столицы, на улице Новый Арбат, дом №13. Ее сад называется «Страница 19».

«Страница, потому что сад выполнен в виде книги, а цифра 19 символизирует нынешний год – 2019», – объяснила автор проекта.

Конструкции сада повторяют силуэт открытой книги, а по бокам конструкции — растения, олицетворяющие поток информации и «заметки на полях». Распускаясь и сменяя друг друга в цветении, они отражают развитие героя или сюжета. На поверхности подиума расположены сферы, часть которых являются светильниками. В саду действует Wi-fi зона с доступом к электронной библиотеке, а под сидениями располагаются ящики с книгами.

Самые юные участницы конкурса этого года Маи Линь Чинь (17 лет) и Софья Ромашкова (18 лет) на суд экспертного совета представили свой первый в жизни проект «Вне рамок». Главная мысль, которую авторы хотели воплотить в своем проекте, заключается в том, что в нашей жизни много рамок и некоторые из них ограничивают свободу, а другие – задают направление для развития.

«Рамки» летнего сада как раз не ограничивающие, а направляющие. Их сложная геометрия задает темп и ритм, а идея вращения, читающаяся в ряде элементов, создает ощущение скорости и широты горизонтов», – говорится в сообщении.

Сад условно поделен на две части: одна – спокойная статика, вторая яркая динамика. Его можно будет увидеть на Лесной улице, дом №20, строение 3 (фудмолл «Депо»). Дизайнерская команда из Краснодарского Государственного университета: Серго Попов, Анна Аникина и Оксана Криста подготовили проект «404 Вы нашли» – он предлагает горожанам вырваться из сумасшедшего ритма города. Его можно будет найти на Трехгорной мануфактуре по адресу: Рочдельская улица, дом №15, строение 1.

«404 – это ошибка в браузере, чтобы устранить ошибку в компьютере мы отправляемся на ее поиски. Так и в жизни, находясь в постоянном движении, мы подсознательно ищем тишину, покой и личное пространство», – объяснил автор проекта Серго Попов.

Для расслабления в саду будут уютные гамаки и скамейки, теплая розовая подсветка и ароматы шалфея.

Алина Черникова – студентка Тимирязевский академии, вместе со своим однокурсником Андреем Пылаевым создала летний сад «На крыше» и разместила его на земле. Летний сад площадью 100 квадратных метров раскинулся возле Курского вокзала в бизнес-квартале «Арма» (Нижний Сусальный переулок, дом №4).

При создании сада студенты продолжили идею французского архитектора Ле Корбюзье – пионера архитектурного модернизма и функционализма. Сад делится на несколько зон различных по стилю и назначению: зона классицизма, зона советского авангарда двадцатых и зона, выполненная в стиле сталинского ампира тридцатых годов ХХ века.

Еще шесть «студенческих садов» также будут готовы к приему гостей 20 июня. Летний сад «Архипелаг мира» можно посмотреть в Заставном переулке. Его создали Юлия Нестеренко, Александр Мельников, Егор Булыгин. По задумке авторов, этот проект создаст у посетителя ощущение дикого пляжа.

Здесь же, в Заставном, откроются еще два сада молодых конкурсантов: «Ностальгия» – проект Светланы Жильцовой и «Динамика» – конкурсная работа Дарьи Тимошиной и Елизаветы Труб. Идея сада «Ностальгия» заключается в том, чтобы создать в городе уютный сельский уголок и воспроизвести фрагмент любимого, но почти забытого ландшафта. Сад «Динамика» демонстрирует контраст между природой и городом. Доминантой здесь является абстрактная скульптура, которую можно наблюдать из любой точки сада.

На Лужнецкой набережной 24/1 проект под названием «Мой путь» воплотила студентка Тамара Гагкоева. Этот сад – метафора жизненного пути. Железная дорорга – как обозначение жизненного пути, тоннель – как символ жизненных событий, скамья – место для выбора дальнейшего маршрута. Рельсы - знак непрерывности пути, а шпалы - границы, отделяющие одно событие от другого. Растения и цветы, среди которых проложен путь, символизируют природу и саму жизнь.

«Лето-город-простота» – так назвала свой летний сад Светлана Хлыстова. Ее проект (он откроется на улице Косыгина, дом №28) – небольшая благоустроенная территория, где можно ненадолго остановиться и сделать паузу. Материал конструкций очень прост: сад построен из обрезной доски.

Творческое трио – Елена Халтанова, Юлия Краснова и Елена Писарева – приглашают вас в свой сад «Цветы архитектуры» на Нижнюю Сыромятническую, дом №10, строение 2. Этот сад посвящен одному из лидеров авангардного направления советской архитектуры – Константину Мельникову. Сочетание острых углов, окружностей и ломаных линий, яркий цвет, необычная геометрия – все это повторяется и в пространстве сада. В ассортимент растений входят сельскохозяйственные культуры как продолжение идеи утилитаризма, проводимой конструктивистами.