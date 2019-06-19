РИАМО - 19 июн. Семьи, где родился третий и последующие дети, смогут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита, это станет возможно благодаря разработанному Государственной думой закону, сообщается на официальном сайте ГД РФ.

Законопроект инициировали представители всех фракций Госдумы и члены Совета Федерации. В его авторов числе авторов — председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Законопроект подготовили во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина.

«Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее говорил, что «главой государства поставлена задача, чтобы семьи, где родился третий или последующие дети, получили дополнительно 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита», — говорится в сообщении.

Норма будет иметь обратную силу — с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году.

Средства, которые получат многодетные семьи, в свою очередь, заложены в поправках в федеральный бюджет на 2019–2021 годы, которые рассматривает Госдумы.