РИАМО – 19 июн. Для здания МХТ имени Чехова в Камергерском переулке в центре столицы разработают проект реставрации, для подготовки научно-проектной документации изучат инженерно-технические особенности здания, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Здание МХТ, расположенное по адресу: Камергерский переулок, дом 3, строение 1, является объектом культурного наследия федерального значения. Этот трехэтажный кирпичный дом был построен в XIX веке.

«В настоящий момент Мосгорнаследие выдало правообладателю задание на разработку научно-проектной документации. После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ», – отмечается в сообщении.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов напомнил, что современный облик здание театра обрело благодаря реконструкции 1902 года, проведенной архитектором Федором Шехтелем.

«Тогда же на фасаде был установлен знаменитый барельеф «Волна» скульптора Голубкиной. Кстати, по рисункам Шехтеля были отделаны интерьеры и все убранство театра. Помимо архитектурных достоинств, у этого здания интересная московская история. Например, есть легенда, что этот участок земли в XIV веке принадлежал полководцу Дмитрия Донского. Для проведения качественных работ по сохранению памятника, специалистам предстоит разработать проект его реставрации», – дополнил он.

Емельянов подчеркнул, что для подготовки научно-проектной документации будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, изучены инженерно-технические особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения.

«В проекте должен быть представлен перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также другие разделы, предусмотренные законодательством», – резюмировал глава Мосгорнаследия.