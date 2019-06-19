РИАМО - 19 июн. Минэкологии планирует увеличить площадь природного заказника «Болото Сетка», расположенного на землях городского округа Балашиха и округа Щелково, с 179 до 1063 гектар: к нему присоединят водные объекты и прилегающие к ним территории, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты ведомства уже подготовили проект реогранизации этой особо охраняемой природной территории (ООПТ). Ранее в ходе обследования заповедной территории сотрудники природоохранного фонда «Верховье» установили, что в существующую ООПТ, созданную в 2016 году, не включены ценные экосистемы – водные объекты и прилегающие к ним территории.

«Главным объектом особой охраны является верховое болото Сетка. Важную роль в формировании местных экосистем играют также озера – Бабошкино, Аниськино, Юшино, Марьино, Панино и Безменовский карьер», — говорится в сообщении.

Обводненная территория удобна для местообитаний многих видов флоры и фауны. При обследовании заказника установлено, что здесь обитают 88 видов позвоночных животных, относящихся к 21 отряду пяти классов, в том числе семь видов рыб, четыре вида амфибий, три вида рептилий, 57 видов птиц и 17 видов млекопитающих. В их числе – виды, внесенные в Красную книгу Московской области. Например, такие, как обыкновенная гадюка, обыкновенный уж, большой веретенник, кедровка.

В заказнике также найдены семь видов краснокнижных растений. Животный мир заказника отличается хорошей сохранностью и репрезентативностью для соответствующих природных сообществ восточной части ближнего Подмосковья.

Минэкологии предлагает дать заказнику новое название – «Озерный». Вопрос о реорганизации ООПТ будет решаться на заседании правительства Московской области.