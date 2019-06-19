РИАМО - 19 июн. Временно исполняющим обязанности начальника УВД по Западному административному округу Москвы назначили Марата Мустафаева, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

«Полковник внутренней службы Мустафаев Марат Алимович. Врио начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, с февраля 2015 года Мустафаев был заместителем начальника УВД по ЗАО. В 2011-2015 годах работал заместителем начальника УВД по ЮЗАО, служил в УВД по данному округу. Мустафаев награжден ведомственными медалями «За отличие в службе» III, II и I степени, «За доблесть в службе». Также награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Президент РФ Владимир Путин 13 июня подписал указ об увольнении генерала полиции Андрея Пучкова, который возглавлял УВД по Западному административному округу столицы, и начальника управления по незаконному обороту наркотиков столичного главка МВД России, генерала полиции Юрия Девяткина.

Ходатайство об увольнении Пучкова и Девяткина на имя президента направил глава МВД Владимир Колокольцев в связи со скандальным задержанием журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.

Голунова задержали 6 июня в Москве по делу о сбыте наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Дело вызвало огромный общественный резонанс и было взято на контроль общественниками, а также главками МВД и СК.

Одиннадцатого июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Журналист был освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения в отношении него сняты.