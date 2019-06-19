РИАМО - 19 июн. Заявка жителей многоэтажки в Клину, направленная в Единую диспетчерскую службу Московской области, была оперативно исполнена благодаря сотрудникам Госжилинспекции региона, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Жильцы многоквартирного дома №16 по улице Центральная в деревне Новощапово городского округа Клин просили как можно оперативнее проверить систему вентиляции их жилого дома, утверждая в заявлении, что циркуляция воздуха в ней отсутствует. Кроме того, они требовали обязать управляющую организацию установить вентиляционный зонт и срочно восстановить кирпичную кладку вентиляционных шахт.

«Сотрудники Госжилинспекции Московской области, контролирующие в областном Центре управления регионом исполнение заявок жителей, поступающих в ЕДС, взяли данное обращение на контроль и обязали УК ООО «Клинская теплосеть» выполнить работы по прочистке и восстановлению кирпичной кладки вентиляционной шахты», – говорится в сообщении.

Поставленная в предписании областным надзорным ведомством задача выполнена управляющей организацией в установленные сроки в полном объеме, после чего удовлетворенными жителями заявка была закрыта как исполненная. Наличие же зонта, о котором упоминали в заявке жители, не было предусмотрено проектной документацией данного многоквартирного дома.

Центр управления регионом, созданный в соответствии с указом президента РФ, был открыт губернатором Московской области Андреем Воробьевым 29 декабря 2018 года в Красногорске. Благодаря успешной работе в данном пилотном проекте по цифровизации обращений операторов ЦУР Госжилинспекции Московской области, оперативность решения вопросов по заявкам жителей за последнее время существенно возросла.