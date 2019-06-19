РИАМО – 19 июн. На территории Совхоза имени Ленина возведут жилой комплекс, на территории которого разместят детский сад на 220 мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Ранее власти региона и администрация Ленинского района заключили договор о комплексном развитии территории в сельском поселении Совхоз имени Ленина с ООО «СЗ «Дивное-сити».

«Документом предусмотрено строительство 16 жилых домов до восьми этажей общей площадью 120 тысяч квадратных метров и всей необходимой инфраструктурой», – отмечается в сообщении.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова пояснила, что в рамках реализации проекта помимо домов запланировано строительство кабинета врача общей практики, детского сада на 220 мест и начальной школы на 200 мест.

Кроме этого будут построены частные дома, торговый центр, гаражи-стоянки и парковки на 1816 машино-мест. Срок реализации проекта составит 5,5 лет.