РИАМО - 19 июн. Семь детских садов на 1640 воспитанников планируют ввести в эксплуатацию в новой Москве до 1 сентября текущего года, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

Руководитель департамента Владимир Жидкин подчеркнул, что из семи детсадов три возводятся за счет средств городского бюджета, остальные - за счет инвесторов.

«В поселении Сосенское готовятся ко вводу двух детских садов - на 220 и 305 мест. Еще один крупный детсад на 350 мест будет введен в поселении Десеновское (ЖК «Новые Ватутинки»)», — сказал Жидкин.

За последние пять месяцев уже ввели два детских сада: на 125 мест в поселении Сосенское в составе жилого комплекса «Москвичка» и детсад на 300 мест в поселении Кокошкино по адресу: Школьная улица, дом №3.

Жидкин добавил, что все детские сады отвечают современным требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды. В новых детских садах, построенных в ТиНАО, предусмотрено все необходимое: кухня полного цикла, медкабинет, спортивная зона, музыкальный зал, игровая комната.

В этих дошкольных заведениях используются трансформируемые перегородки, позволяющие быстро объединить любое помещение в единое игровое пространство. Помещения планируется оборудовать специальными легкомоющимися кроватями и модульными столами, выполненными из безопасных и экологически чистых материалов.

В 2019 году в новой Москве планируется ввести 30 детских садов и школ. До конца 2021 года на присоединенных территориях планируется построить еще 27 школ и 31 садик. Все социальные объекты строятся одновременно с жильем и учитывают потребности местных жителей.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед нами задачу не только ликвидировать дефицит мест в детсадах и школах, но и развивать социальную инфраструктуру ТиНАО на перспективу», – подчеркнул Жидкин.