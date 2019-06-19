РИАМО – 19 июн. Мотоциклы японской марки Honda являются самыми популярными в Москве, сообщается в официальном Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства столицы (ЦОДД).

«Самый популярный мот в Москве – Honda. Простите, поклонники Yamaha и BMW, но ИТС (интеллектуальная транспортная система – ред.) беспристрастна: у вас только второе и третье места в рейтинге популярности», – говорится в сообщении.

Далее в рейтинге идут мотоциклы Suzuki, Kawasaki, Harley-Davidson и Ducati.

В начале мая в столице стартовал очередной мотосезон. За короткий срок произошло 173 аварии с участием мотоциклистов, где 11 человек погибли и 185 пострадали.