РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 июн. В подмосковных Люберцах в течение месяца улучшат содержание детской площадки во дворе дома на проспекте Гагарина, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В среду состоялось совещание под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева с участием активных пользователей портала «Добродел». На нем обсудили самые острые проблемы муниципалитетов Подмосковья.

«Есть жалобы люберчан на содержание детской площадки на проспекте Гагарина, дом №3/8. В течение месяца проблема будет решена, – написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что также администрация отработает вопрос, касающийся медицинских работников в дошкольных учреждениях.