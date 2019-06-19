РИАМО - 19 июн. Производственно-складской корпус и котельная завода по производству ламината и паркетной доски в городском округе Мытищи получили заключение о соответствии и готовятся ко вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«На заводе, расположенном на Силикатной улице в Мытищах, была произведена реконструкция производственно-складского корпуса и возведена пристройка к существующему зданию, а также построена котельная. Площадь объекта после реконструкции составила 5 тысяч квадратных метров», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком объектов выступает ООО «Таркетт Соммер». В рамках реконструкции были пристроены помещения производственного назначения и диспетчерская. Новая пристройка объединена с существующим зданием проходом на уровне первого этажа.

В отремонтированной части объекта располагаются производственная зона, подсобное помещение, склад, помещение кондиционирования. Блочно-модульная котельная, предназначенная для теплоснабжения здания, имеет мощность 5,5 мегаватт.