РИАМО – 19 июн. Для проведения выпускного бала в Москве изменят режим работы общественного транспорта, так, 20 июня с 15:00 до 19:30 ограничат движение по одной полосе на Моховой улице, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Днем и вечером 20 июня нельзя будет воспользоваться некоторыми остановками, а ночью автобусы М5, №158 могут следовать с увеличенными интервалами.

«В центре города 20 июня изменится движение общественного транспорта. Это связано с проведением выпускного бала и запуском праздничного фейерверка», – говорится в сообщении.

С 15:00 не будет обслуживаться остановка «Метро «Библиотека имени Ленина»» на Моховой улице при следовании к станции метро «Китай-город» для автобусов М1, М2, М3, М6, М27, №144.

«С 20:00 20 июня до 05:00 21 июня нельзя будет воспользоваться остановкой «Парк Горького» для автобусов Б (внутреннее, внешнее кольцо), Т10, следующих по Садовому кольцу в обоих направлениях», – добавляется в материале.

С 23:45 автобусы М5, №158 могут следовать с увеличенными интервалами. Изменения будут действовать до окончания мероприятий.

Также 20 июня с 15:00 до 19:30 ограничат движение по одной полосе на Моховой улице (в районе Центрального выставочного зала «Манеж»).

«А с 21:00 до окончания мероприятия полностью перекроют улицу Ильинку. С 23:45 20 июня до 00:15 21 июня будут закрыты для проезда Москворецкая улица, Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост и улица Варварка», – перечисляется в сообщении.