РИАМО – 19 июн. Компенсационные автобусы начнут курсировать на Рижском направлении МЖД в связи с объявленным на 23 июня проведением путевых работ, сообщается на сайте АО «Центральная ППК».

График движения электропоездов Рижского направления 23 июня будет скорректирован из-за проведения путевых работ.

«В связи с этим изменятся время отправления и режим остановок ряда поездов. Маршруты нескольких пригородных поездов сократят. Изменения затронут, в том числе, утренние рейсы до и от «Шаховской». Для удобства пассажиров 23 июня на участке Волоколамск – Шаховская будут курсировать компенсационные автобусы, для проезда необходимо предъявить билеты или абонементы, действительные на маршруте», – говорится в сообщении.

Компания просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

«Ознакомиться с актуальным графиком движения электропоездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play», – заключается в материале.