РИАМО - 19 июн. Управляющая компания «Балекс» из Жуковского исполнила предписание Госжилинспекции Московской области, в доме №14 корпус 2 по Строительной улице температура горячей воды повышена до нормативного уровня, а также отремонтировано лифтовое оборудование, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

О ситуации с горячим водоснабжением в Госжилинспекцию сообщил председатель совета дома. К его обращению были приложены заявления нескольких жителей в УК, на которые коммунальщики никак не отреагировали.

«Проверка подтвердила, что температура горячей воды ниже норматива, который составляет плюс 60 градусов. По пути в квартиру заявителя жилищные инспекторы обнаружили еще и нарушения в содержании лифтов. Кабины останавливались ниже уровня пола, двери закрывались неплотно, с них облетала краска. Кроме того, лифты были сильно замусорены», – говорится в сообщении.

«Балексу» выдали предписание об устранении всех выявленных нарушений. В установленный срок жилищные инспекторы убедились, что оно исполнено. Температура горячей воды составляла плюс 60,1 градуса, лифты исправно работали и были убраны.

В отношении начальника службы технического обслуживания и эксплуатации управляющей компании составлен административный протокол о нарушении лицензионных требований. Он направлен на рассмотрение мирового суда.