РИАМО - 19 июн. Со следующего года у жителей Московской области появится возможность получать социальные услуги по сертификату, сообщила в среду на III форуме социальных инноваций регионов министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

«Мы готовим нормативно-правовой акт о том, чтобы социальные услуги житель Московской области мог получать по сертификату. Это только воля нашего жителя. Будет реестр поставщиков, за который мы несем ответственность, потому что там есть определенные требования, чтобы туда попасть. Конечно, за качество услуг, которые оказывает поставщик, министерство будет отвечать», - сказала Фаевская журналистам.

Она добавила, что сейчас данный нормативно-правовой акт находится в разработке, он должен начать действовать с января 2020 года.

Ранее в ходе форума губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители региона смогут получать уведомления о готовности социальной карты по электронной почте.

В среду на ВДНХ в Москве открылся III форум социальных инноваций регионов, который продлится по 21 июня. В рамках мероприятия российские и международные эксперты проведут свыше 60 лекций и встреч.

Участники форума узнают о лучших государственных и частных практиках в сферах образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития. В деловую программу мероприятия вошли пленарные сессии, дискуссии и открытые лекции.