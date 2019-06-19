РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 июн. Сотрудники полиции подмосковного Подольска задержали местного жителя, подозреваемого в краже барсетки с деньгами и мобильным телефоном с лавки на Бородинском бульваре, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 58-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил с лавки возле дома на Бородинском бульваре барсетку с мобильным телефоном и денежными средствами, причинив материальный ущерб в размере 26 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 41-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.