РИАМО - 19 июн. За первые три месяца акции «Вахта памяти — 2019», которая началась в апреле и завершится в октябре, столичные студенты и школьники помогли найти останки 76 солдат и офицеров Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Более 180 школьников и студентов столицы участвовали в поисковых работах в Московской, Калужской, Тверской, Смоленской и Воронежской областях, а также в ТиНАО. Кроме останков, ребята находили личные вещи бойцов, в том числе 11 медальонов. После реставрации эти предметы пополнят коллекции школьных музеев боевой славы.

«Мы понимаем, что помогаем восстановить историю и сохранить память о войне, восстанавливаем для родных погибших картину гибели в бою их предков, ведь до сих пор они считались без вести пропавшими», — рассказала участница военно-патриотического объединения «Миротворец» Элина Самохина.

Чтобы получить допуск к поисковым работам, школьники и студенты сдавали зачеты, изучали историю войны, учились жить в полевых условиях.

22 июня, в День памяти и скорби, московские школьники почтут память погибших на войне. Одна из акций пройдет на Белорусском вокзале, на площади, откуда на фронт отправились первые эшелоны.

С 03:00 до 05:30 в Александровском саду пройдет акция «Вахта памяти. Вечный огонь». Здесь возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы почтить память павших за Родину. В 04:00 прозвучит запись голоса Юрия Левитана, после чего состоится возложение цветов.

Накануне траурного дня, 21 июня, на Крымской набережной зажгут 1418 свечей — в память о каждом дне Великой Отечественной войны.