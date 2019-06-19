РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 июн. По итогу общественных обсуждений одобрили проект планировки территории под размещение нового торгово-развлекательного центра на улице Кирова в подмосковном Подольске, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске подведены итоги общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории на объекте реконструкции (расширения) магазина ООО «Морион М» под многофункциональный торгово-культурно-развлекательный центр (МТКРЦ) на улице Кирова, дом №31Б», – говорится в сообщении.

Обсуждения проводились с 8 мая по 17 июня. Экспозиция материалов была представлена в здании администрации городского округа.

В ходе обсуждений поступило два предложения с поддержкой размещения многофункционального торгово-культурно-развлекательного центра, которые были учтены при подведении итогов.

«Максимальная вместимость нового центра составит до 210 единовременных посетителей (в настоящее время – 40). Количество рабочих мест будет около 40 человек (сегодня – 5). В проектируемом здании предполагается разместить интернет-кафе на 55 мест, магазин по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы, выставку на 40 посетителей, офисы», – отмечается в материале.