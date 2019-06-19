РИАМО - 19 июн. В этом году отметить окончание школы в парке Горького соберутся свыше 27 тысяч выпускников из 336 столичных школ, сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

По его словам, праздничный вечер, посвященный окончанию школы, начнется 20 июня в 20:00 и завершится в 06:00 21 июня. Городской праздник выпускников пройдет уже в седьмой раз. В полночь состоится праздничный салют.

«Сейчас активно идет монтаж всех конструкций. Завтра развернется огромное праздничное действо, на которое у нас зарегистрировалось рекордное количество людей, больше 27 тысяч человек, 336 школ. Это более половины от общего количества выпускников города Москвы. Для нас это ответственность, поскольку это (выпускной – ред.) уже стало настоящей доброй городской традицией», – заявил Кибовский в эфире телеканала «Москва 24».

Программа всегда интересна и пользуется популярностью. Ребята сами выбирали артистов, 15 тысяч проголосовали на портале «Активный гражданин». Будут выступать Егор Крид, Feduk, Ольга Бузова и другие исполнители, перечислил он.

Кибовский подчеркнул, что традиционно большое внимание власти города уделили безопасности. Каждый выпускник получит индивидуальный браслет с персональной информацией.

«Будет три линии контроля, на территорию парка попадет только выпускник, и только тот, кто зарегистрировался, чтобы принять участие в празднике. <…> К обеспечению порядка и безопасности привлекут около 1 тысячи росгвардейцев и сотрудников ЧОП», – дополнил глава департамента.

В парке будут работать пять точек питания и 38 нестационарных объектов, алкоголя в продаже не будет. Специалисты Роспотребнадзора проведут проверку каждой точки. Кроме того, во время выпускного будут дежурить пять бригад скорой помощи, резюмировал Кибовский.