В четверг 20 июня состоялось открытие очередного участка московского метро от «Саларьево» до «Коммунарки» – Сокольническую линию продлили еще на четыре станции вглубь новой Москвы. На новом участке расположено четыре станции – «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Теперь в столичной подземке 269 станций, включая МЦК и монорельс.

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Долгожданный пуск

Жители новой Москвы ждали открытия новых станций «красной» ветки еще в мае 2019 года. Пуск движения поездов состоялся 20 июня. Теперь пассажиры Троицкого и Новомосковского округов смогут сэкономить на поездках до часа в день.

По расчетам столичных властей, благодаря открытию нового участка метро до «Коммунарки» на 14 – 22% сократится нагрузка на соседние станции подземки: «Саларьево» Сокольнической линии, «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии, «Рассказовку» новой Солнцевской линии и конечную станцию Бутовской ветки «Бунинская аллея».

Кроме того, автомобильные пробки на Калужском и Киевском шоссе, а также на юго-западном участке МКАД в часы пик должны сократиться на 8-9%.

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Необычный участок и новые станции

Новый участок «красной» линии длиной около 12 километров – в основном открытый и идет в створе новой автомобильной трассы, лишь на небольших участках проложены тоннели. В этом и есть его уникальность. При этом наземный участок метро полностью накрыт крышей и звукоизоляционными панелями.

Станция «Филатов Луг» – наземная. Ее особенность – высокие потолки, как у железнодорожных вокзалов 19 века. Она расположена вблизи садоводческого товарищества «Филатов Луг». Станция построена с одним вестибюлем, выходы из которого ведут на обе стороны автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Рядом с ней – парковка на 1,8 машино-мест. Новая станция улучшит транспортную доступность для 200 тысяч жителей поселений Московский и Сосенское.

Станция «Прокшино» имеет наземную платформу и вестибюль, который совмещен с надземным пешеходным переходом через магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Она имеет выходы на обе стороны данной магистрали и к будущим жилым кварталам. Станция «Прокшино» также улучшит транспортное обслуживание жителей поселений Московский и Сосенское Новомосковского округа.

Станция «Ольховая» расположена в поселении Сосенское у пересечения трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и Калужского шоссе. Название станция получила по одноименной улице, расположенной в деревне Сосенки.

«Коммунарка» (старое название «Столбово») – подземная станция мелкого заложения, с одной островной платформой и подземным вестибюлем. Она расположена на пересечении магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с магистралью МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт «Остафьево.

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Технический пуск

Проектирование нового юго-западного участка Сокольнической линии началось в 2014 году, в связи с присоединением к Москве новых территорий, которые стали активно застраиваться. Строительство будущей станции «Филатов луг» начались летом 2017 года.

Строительные работы на новом участке Сокольнической линии Московского метрополитена на территории ТиНАО велись в три смены. Ежедневно здесь работали около 2,5 тысячи человек. К примеру, на станциях «Коммунарка» и «Прокшино» было задействовано по 500 строителей.

В результате уже 14 января 2019 года при участии мэра Москвы Сергея Собянина провели технический пуск нового участка «Саларьево» – «Коммунарка».

3 марта участок Сокольнической линии от «Юго-Западной» до конечной «Саларьево» временно закрыли из-за присоединения новых станций.

3 мая на один день с той же целью закрыли две станции – «Румянцево» и «Саларьево». В этот день у станции «Тропарево» пассажирам раздавали горячий чай, а для компенсации неудобств пустили бесплатные автобусы. Возле закрытых станций метро дежурили инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров, которые разъясняли людям порядок работы общественного транспорта.

В ходе строительства нового участка метро проложили пять дорожных тоннелей под Калужским шоссе общей протяженностью 8 километров. Также были построены четыре эстакады к станциям «Ольховая» и «Коммунарка».

Однако вводом четырех новых станций Сокольнической линии метро метростроевцы решили не ограничиваться – до конца 2019 года планируется начать строительство станции «Потапово», после станции «Коммунарка» в районе деревни Потапово.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, на это уйдет два-три года. Дополнительная наземная станция будет расположена в районе улицы Потаповская роща.

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На дачу – на метро

Вокруг новых станций «красной» ветки благоустраивается территория, высаживаются зеленые насаждения.

Жителям ближайших микрорайонов обеспечат удобные транспортные пути до метро. Вблизи новых станций организуют 4,2 тысячи машино-мест на перехватывающих парковках.

Так, жильцы ЖК «Испанские кварталы», деревень Прокшино и Николо-Хованское смогут воспользоваться перехватывающей парковкой на 1,25 тысячи машин и разворотной площадкой у станции метро «Прокшино». Для удобства москвичей здесь проложат пешеходную дорожку до садовых участков в СНТ «Коммунарка-2».

От станции метро «Филатов луг» до жилого комплекса «Первый Московский» построят велосипедную дорожку. Из городского бюджета на ее устройство выделили 459 миллионов рублей. Вдоль асфальтово-бетонной дорожки с пешеходными тротуарами посадят 4,2 тысячи деревьев и 3,6 тысячи саженцев декоративных кустарников, разобьют газоны, установят фонари. Рядом будет велопарковка и спортивная площадка.

В пешей доступности от станции «Ольховая» откроется медицинский центр. По словам руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, выходы со станции будут соединены пешеходными дорожками со строящимся медцентром. Его первые четыре корпуса – палатный, лечебно-диагностический, вспомогательный и патологоанатомический – планируется ввести в конце 2019 года.

Кроме того, к 2021 году для технического обслуживания и ремонта поездов Сокольнической линии в новой Москве планируют построить электродепо «Столбово». Оно необходимо также для ночного отстоя поездов «красной» ветки.

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