РИАМО - 19 июн. В Бутырском районе Москвы завершилось бетонирование лестничного схода подземного перехода со стороны станции метро «Фонвизинская», в будущем переход соединит ее с проектируемым проездом в районе домов №№30 и 32 по улице Академика Королева, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Строительство пешеходного перехода к станции метро «Фонвизинская» под железнодорожными путями Октябрьского направления Московской железной дороги (МЖД) идет ускоренными темпами», – отметил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он добавил, кроме вышеупомянутого лестничного схода на двух других ведется устройство песчаного слоя для основания и армирование основания и стен схода. Кроме этого, в тоннельной части ведется армирование стен, монтаж опалубки перекрытий.

Работы ведутся по проекту строительства подземного пешеходного перехода под железнодорожными путями Октябрьского направления Московской железной дороги в районе Марфино.

Длина прохожей части пешеходного перехода – 192 метра, ширина прохожей части – 6 метров, высота – 2,5 метра. Переход будет иметь три выхода с лестничными сходами и лифтами.

Пешеходный переход оборудуют антивандальными светильниками. Лестничные сходы защитят от атмосферных осадков композитными материалами, и оборудуют автоматизированной системой снегоудаления. Для удобства маломобильных граждан предусмотрена установка напольных тактильных указателей.

«Решение о строительстве пешеходного перехода к станции метро «Фонвизинская» принято мэром Москвы Сергеем Собяниным на основании обращения граждан, жителей Северо-Восточного административного округа», – дополнил Бочкарев.