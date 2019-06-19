РИАМО - 19 июн. Сервис «Собака-гуляка» провел онлайн-опрос москвичей и выяснил, что 86% респондентов считают важным убирать за своей собакой во время выгула в городе, а 60% опрошенных уже делают это, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

«При этом 73% участников опроса ответственно подходят к выгулу и стараются брать пакеты для уборки с собой. У 32% пакеты есть при себе всегда, 35% опрошенных забывают их один-два раза в месяц, а 6% забывают их каждую неделю или даже чаще», — говорится в сообщении.

Не убирают за собаками 17% опрошенных, 23% рассказали, что не всегда могут убрать за своим питомцем.

В то же время 95% участвовавших в опросе москвичей отметили, что готовы использовать бесплатные пакеты для уборки за собакой, если бы такие стойки располагались в местах выгула. 80% респондентов считают, что удобнее всего такие стойки размещать в городских парках, 73% - в скверах, 67% - на собачьих площадках, 38% - у жилых домов, 15% - по всему городу.

В опросе приняли участие 654 человека из разных районов города в возрасте от 18 до 65 лет. 95% из них являются владельцами собак.