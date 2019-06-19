РИАМО - 19 июн. В кампусе Московского областного учебного центра состоялся семинар «Ключевые компетенции: планирование, управление исполнением, контроль реализации задач», в нем приняли участие более 30 госслужащих из различных министерств и ведомств Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ГБОУ ДПО «Московский областной учебный центр».

«На обучение своих сотрудников отправили министерство экологии и природопользования Московской области, министерство образования, министерство экономики и финансов, министерство благоустройства Подмосковья и другие», – отмечается в сообщении.

Слушатели рассмотрели современные подходы к ключевым компетенциям: планирование, распределение и постановку задач. Особое внимание уделили улучшению компетенций руководителя: оценке уровня профессионализма сотрудников, методам развития персонала, инструментам мотивации.

«Как найти индивидуальный подход к каждому подчиненному и контролировать исполнение поручений, какой стиль общения выбрать и как грамотно оценить достижения сотрудников – эти вопросы были также рассмотрены в ходе семинара», – подчеркивается в материале.

С группой работал профессиональный бизнес-тренер TOP TRAINERS, директор Школы бизнес-тренеров Молоканова и Сикирина Сергей Сикирин.