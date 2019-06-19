РИАМО - 19 июн. Социальная ярмарка «Ценопад» продлится в подмосковной Электростали по 23 июня, на ярмарке горожане могут купить огурцы, клубнику и крымскую черешню по сниженной цене, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Накануне на улице Радио в Электростали открылась социальная ярмарка «Ценопад». Для продавцов организовали 42 торговых места.

«Производители и фермеры Московской области и соседних регионов представят широкий ассортимент продовольственной продукции и товаров народного потребления по ценам на 15-20% ниже, чем в сетевых магазинах, а на некоторые («ценопадные продукты») скидка составит до 70%. В разгар летнего сезона покупательский спрос на ягоды, овощи и фрукты закономерно растет. При этом цены по сравнению с началом сезона значительно упали – в среднем на 20%», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

На этот раз в Электростали «ценопадными» стали порядка 30 наименований продуктов, среди них: огурцы (50 рублей за килограмм), клубника (200 рублей за килограмм), крымская черешня (250 рублей за килограмм), адыгейский сыр (350 рублей за килограмм), тульские пряники (от 100 рублей), сухой инжир (200 рублей за килограмм), капуста (35 рублей за килограмм), а также крымское варенье, несколько видов рыбы, помидоры и мед.