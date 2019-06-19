РИАМО - 19 июн. Автомобилисты столицы в мае чаще всего нарушали правила парковки на Пресненской набережной, отсюда эвакуировали 489 машин, сообщается на сайте московского паркинга.

На втором месте, где чаще всего парковались с нарушениями в мае, оказалась Комсомольская площадь, там неправильно припаркованы были 412 машин. На третьем месте – Кутузовский проспект, 396 нарушителей.

«Среди других улиц, где было зафиксировано наибольшее количество нарушений правил парковки, – Новоясеневский и Ленинский проспекты, Варшавское шоссе, улица Летчика Ульянина, проспект Мира, улицы Новорязанская и Поликарпова. Решение о том, что неправильно припаркованный автомобиль нужно переместить на спецстоянку, принимают инспекторы ГИБДД или МАДИ», – говорится в сообщении.

Нередко неправильно паркуются владельцы автомобилей премиум-класса и их водители – при том, что рядом есть свободные места на платной парковке. Кроме того, машины бросают перед пешеходными переходами, у края пересечения проезжих частей, на тротуарах.

«Они (автомобили – ред.) мешают другим участникам движения – как автомобилистам, так и пешеходам, которым приходится совершать опасные маневры, чтобы продолжить свой путь. Мы просим автомобилистов быть внимательными и не парковаться с нарушениями», – добавляется в сообщении.

По всем вопросам, в том числе связанным с порядком получения автомобиля со специализированной стоянки, можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: 8(495)539-54-54 или 3210 (с мобильного).